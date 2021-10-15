身兼民進黨高雄巿黨部主委的立委趙天麟15日表示，城中城大火釀重災，檢警及高市府全力追查肇事原因並安置撫卹受災戶，也要推動修法補強《公寓大廈管理條例》，但國民黨卻毫不掩飾消費災難，還藉故試圖拉市長陳其邁下台，呼籲不要消費災難、搞鬥爭。

趙天麟認為，在野的國民黨從上到下毫不掩飾消費這次災難，先是「戰鬥藍」發起人趙少康拿都更做政治操作，再是藍委陳玉珍用散會動議誣指高雄籍立委不顧災情，後又試圖拿台中阿拉夜店火災要陳其邁下台等，種種行動都在消費這場不幸的災難。

趙天麟批評國民黨見獵心喜，不思協力救災善後，持續消費災難並扮演為反對而反對、唯恐天下不亂的在野黨。

趙天麟在臉書發文，長期以來政府重北輕南，導致北高土地價格差異，質疑如何用同一標準都更？藍委癱瘓立法院院會，未來《公寓大廈管理條例》等修法補強該如何有效率進行？

他也反問，前台中市長胡志強行政怠惰讓阿拉夜店違法違規營業致災，和高市府依法依規稽查，卻在法規不足下發生意外，豈能相提並論？他籲國民黨勿幸災樂禍，遂行政黨鬥爭牟取政治利益。

趙天麟也以個人及民進黨高雄市黨部名義各捐20萬元給高市府社會局專戶，並盼大家捐輸送暖，伴受災戶走出傷痛。