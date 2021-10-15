第11輪今天開打，緊接而來的第12輪將同步接種3種疫苗，各醫療院所紛紛備戰，台北市也祭出分流措施，AZ全在花博接種，BNT由醫院負責施打，診所則負責莫德納。對此指揮中心發言人莊人祥表示「謝謝台北市的安排，我們沒有特別建議」。

為避免打錯疫苗，莊人祥說明，目前是建議診所只能打1種疫苗，醫院如果有不同門診地方，可以接種不同廠牌；大型接種站也可以有不同的廠牌選擇，但動線和人流要做安排。

近來陸續傳出醫療院所誤植疫苗批號，莊人祥表示，目前知道的是台北市康寧醫院有491筆、新北市劉宜光診所有49筆誤植，已於13日通知衛生局確認問題原因，目前知道屬於批號誤植，14日修正完畢；希望醫療院所在批號管理上有防呆機制，用電子病歷介接，避免人工部分誤植。

國內疫苗人口覆蓋率突破6成，根據指揮中心統計，昨（14日）共接種23萬9280劑，其中AZ為14萬劑，莫德納為6.4萬劑，高端為3千多劑，BNT為15.7萬劑；目前國內疫苗覆蓋率60.4％，劑次人口比84.2％。