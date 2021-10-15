城中城沒管委會釀災？ 嗆民進黨「中央、立院都在手中」 柯文哲：強制設立比較快

高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨發生大火，多人死傷。北市消防局表示，經過盤點，適用早期法規老舊複合用途甲類建築物計有124棟，其他複合用途的老舊建築物則有176棟，將在1個月內全面清查300棟，另外選定12處高風險建築物，優先辦理消防搶救演練。

消防局也說，為了避免類似災害發生，已針對11樓以上之老舊複合用途大樓或管理型態複雜高風險建築物全面清查，15日起針對大樓用途高風險的建築物辦理消防搶救演練。

消防局指出，北市高樓建築物為全台之冠，加上都市發展的早，老舊且複合使用的建築物眾多，經過盤點適用早期法規老舊複合用途甲類建築物計有124棟，另其他複合用途的老舊建築物則有176棟，平時都依消防法定期辦理消防安全設備檢修申報。

消防局副局長游家懿補充，124棟1989年以前的甲類複合建築物，因當時尚未適用完整消防法規，將於10月29日完成清查，其餘非甲類複合176棟將於11月13日全面清查。

消防局表示，另外選定12處高風險建築物優先辦理消防搶救演練，使消防人員能充分瞭解該處建築物內部結構、用途、特性及救災動線、車輛部署等，也會持續針對高樓火警災害搶救戰術及戰技進行訓練，以強化整體救災效能與安全。

建管處指出，依內政部現行公安申報規定，集合住宅類建築物達16層以上，其公共區域應辦理公安申報，北市率全國之先，2014年起將11層以上集合住宅類(H2類組)納入應辦理公安申報範圍。

建管處表示，目前北市轄內針對1995年以前未成立管理組織老舊公寓大廈社區，已委託專業輔導機構結合危老推動師，免費協助輔導成立管理組織，並提供消防滅火、逃生避難設備之修繕補助。

建管處表示，已自去年研議8層以上集合住宅建築物納入公安申報範圍，並以2年宣導期以說明會等方式廣蒐意見，預計2023年起修法公告，另外針對消防局列管本市124棟建築，將積極配合執行建築物公共安全檢查，以維護公共安全。