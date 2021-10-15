高雄鹽埕區城中城大樓失火釀嚴重傷亡，國民黨立委賴士葆批評，行政院長蘇貞昌去年幫高雄市長陳其邁輔選，曾開出4千億支票給高雄建設與投資，如今這筆預算有無加速改建引發大火的老舊建築？他痛批，蘇貞昌永遠是冷血地檢討別人，如此麻木不仁豈止是「袂見笑」可以形容。

賴士葆指出，蘇貞昌在2018年在新北市長選舉，以近30萬票敗給侯友宜，卻接任更為高權重的閣揆位子，「敗軍之將不可言勇」這句話在蘇貞昌身上找不到。蘇揆上任之後的霸氣、顢頇、傲慢，無人能出其右，動輒發飆震怒，僚氣逼人，大家都忍受他的官威，惟最不可原諒的是鎮日頤指氣使之餘，他沒有把事情做對做好，卻整天誇口世界第一的笑話。

賴士葆表示，陳其邁去年補選高雄市長時，蘇貞昌去輔選，開出4千億的支票要給高雄建設和投資，要高雄選對的人，被質疑公然拿行政資源輔選，如今天價的錢撒出去，蘇貞昌有好好監督高雄建設和投資，包括有否加速改建引發大火的老舊建築嗎？蘇貞昌在新北選輸了，淡北聯外道路要中央補助30億，快要一年了，就是不批，這就是蘇貞昌的格局和氣度。

賴士葆說，高雄的一場惡火燒死46條蝸居在斗室的底層老弱，之前台鐵太魯閣號49死、200傷的慘劇都是管理問題的人禍，今年3＋11導致的防疫破口死了8百多人。回顧這些不幸，每一條寶貴的生命都牽動整個家族的悲痛，蘇貞昌面對任內這麼多重大傷亡，他老是說不迴避責任，卻永遠在位子上檢討別人，他永遠都不會有錯。

賴士葆認為，若再加上其他零星工安事故加總累計，他的任內有上千民眾身故是因為政府的疏失，面對這樣空前的紀錄，蘇貞昌冷血的踩著民眾的鮮血繼續耍官威，這樣的麻木不仁豈止是「袂見笑」可以形容。