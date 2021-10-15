由全世界40家指標水泥企業所組成的「全球水泥及混凝土協會」(GCCA)，日前宣示2030年減碳25％目標。國內水泥龍頭台泥今表示，身為全球水泥及混凝土協會的成員，將同步響應10年內減碳25％的承諾。公司同時呼籲國內法規面與政策面改革，也要加快速度趕上企業積極度。

GCCA這項全新減碳里程碑，分屬美洲、歐洲、亞洲、非洲的水泥業者都攜手承諾配合，如此相當於可減少50億噸二氧化碳。台泥董事長張安平也應GCCA協會邀請，參與High Level CEO Panel，與美歐洲印度等指標企業CEO，就產業減碳及永續議題進行交流。

台泥今年8月取得台灣水泥業第一張「產品碳足跡減量標籤證書」，最快10月底台泥水泥產品外包裝上就會出現「減碳標籤」。公司從2019年就啟動科學減碳計畫，2020年6月成為大中華區第一家通過科學減碳目標 SBT的水泥企業，預計2025年碳排放強度與總排碳量，會較基準年2016年降低 11％。

張安平表示，二氧化碳排放和環境間的平衡是人類共同的挑戰。水泥業必須承擔減碳的責任，但產業不可能只靠自己就能解決溫室氣體的問題，還需要更積極與社會溝通，多方合作。同時他也期待政策與法規面的改革速度，能跟上企業減碳的積極度。