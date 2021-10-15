高雄城中城商住混合大樓，14日凌晨發生大火，造成46人死亡慘劇；台中市台灣大道與綠川西街口「千越綠川大樓」也引起附近民眾關心，1997年熄燈，閒置荒涼24年，44年老建築破舊不堪，曾被網友評全台10大鬼屋之一，消防局清查，全市商住混合大樓共計30處，其中鄰近火車站的「千越綠川大樓」，7年來因消防設備檢查不合格，連續處罰，累計達1541000元，今年8月3日被消防局檢查沒改善、沒繳罰鍰。

據了解，位在台灣大道與綠川西街口「千越綠川大樓」因破舊不堪曾被市民稱為「都市毒瘤」，2016年曾舉行都更案揭牌典禮，490名所有權人超過迅行劃定更新區門檻，預計2019年拆除約3到4年重建，為地上19層、地下6層的綠建築，如今仍未申請重建。

台中市消防局指出，台中市的複合式大樓共計30處，其中「千越綠川商業大樓」為其中1棟，因消防設備不合格，且經通知限期改善後逾期未改善，7年來連續處罰多次，並加重罰鍰，沒改善、沒繳罰鍰情況下，不排除採行政手段強制執行，維護公共安全。