朱嫌在車站廁所丟棄袋子。（警方提供）

「假綁架」詐婦50萬金飾 毒鴛鴦桃園落網。

22歲朱姓男子與24歲林姓女友長年吸毒，日前缺錢花用，亂槍打鳥打電話詐騙，上月29日打給周姓婦人，指她兒子因債務糾紛，現被黑道壓走控制，與周討價還價，最後周將50多萬的金飾交給朱嫌，大同警方獲報後循線追查，日前在桃園縣龜山區將這對毒鴛鴦循線逮捕。

57歲周姓婦人上月底接到詐騙電話，對方自稱某幫大哥，指她兒子現在他手上，要周解決他欠下的數百萬債務，周婦一時不查誤信歹徒話術，最後答應先將家中金飾交給對方。

朱嫌與女友後來取得金項鍊、龍鳳金對鐲、紅寶石戒指等價值50萬餘元的財物後，食髓知味繼續去電，表示錢還不夠，要周婦的丈夫再去銀行領100萬元，但焦急的被害人前往銀行時，被細心行員發現有異，通報警方及時制止騙局。

朱嫌發現事跡敗露，和女友搭計程車前往台北火車站，並在廁所將金飾戴到身上，接著火速南下桃園，一連跑了3家銀樓，將這些財物變賣一空。

大同分局寧夏所所長葉育析獲報後，調閱監視器逐步追查，最後發現兩人逃往桃園，陸續在銀樓追回贓物，並在龜山區某民宅逮捕朱嫌，起獲未花完的現金及安非他命殘渣袋，朱嫌辯稱因為缺錢，所以才會用詐術行騙，訊後被依詐欺、毒品罪送辦。

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