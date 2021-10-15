高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生大火，前總統馬英九及前立法院長王金平15日在高雄路竹區舉辦餐宴，「馬王會」結束後，2人抵達城中城火警現場獻花、默哀致意。（洪浩軒攝）

高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生大火，前總統馬英九及前立法院長王金平15日在高雄路竹區舉辦餐宴，「馬王會」結束後，2人抵達城中城火警現場獻花、默哀致意。（洪浩軒攝）

高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生大火，導致46人喪命、41人輕重傷，前總統馬英九及前立法院長王金平15日在高雄路竹區舉辦餐宴，「馬王會」結束後，2人抵達城中城火警現場獻花、默哀致意，王金平也特別準備41份紅包，作為給傷者的慰問金，希望傷者可以早日康復。

馬英九、王金平約於下午2時15分偕同高市議會國民黨團成員抵達「城中城」火災現場，他們分別獻上鮮花並默哀致意，希望死者能夠安息、傷者早日康復，過程中，馬英九顯得格外低調，沒有發表任何言論，儀式結束後便搭車離去，而王金平則特別準備41份紅包慰問傷者。

王金平表示，他們要向死者至上最誠摯的哀悼之意，也要祝福傷者早日康復，因此第一階段他特別準備41份紅包準備慰問傷者，而罹難者將會在第二階段視情況處理，由於目前無法隨便進出醫院，因此，會交由高市副議長陸淑美安排代為轉交給傷者。