【愛傳媒滾動力頻道專欄】一手起筅點茶，一手執筆以詩，茶筅擺動的泡沫，浮現和平的願望，即使夢想掛在遙遠的天邊，仍邁步跨向難以實現的未來，但願我們都能在溫暖的朝陽下，笑著，且自由著。

他是TSUJIRI 辻利茶舗的董事長，也是屢屢獲獎的日本短歌詩人，從大學時期就在台灣念書，對台灣有相當濃厚的情感，他認為台灣的包容度相當高，很容易誕生新的生活型態，因此在2010年將TSUJIRI辻利茶舗帶入台灣，但其實這不是辻利茶舗第一次到台灣，早在日治時期就有辻利茶舗的店面（現為星巴克重慶店），因此小佐野曾笑著說「說是來到台灣，也可以說是回來台灣」。

1997年開始接觸短歌的他，本身為公開出櫃的同性戀者，作品常以當代日本與性別議題屢屢獲獎，更發行小說「車軸」，曾在2019年受台北詩歌節邀請成為台北的駐市詩人。

從他的抹茶、文學中表露出的是對平等社會的嚮往，他曾經發表過以下這段話：

「抹茶」是象徵平等與和解的飲品，「抹茶」是連結人與人之間牽絆的飲品，「抹茶」是「愛」的飲品。

日本傳統茶道禮儀中，在一杯奉於簡潔茶室內的抹茶前，無論貧富、權勢、健殘、同性、異性、中性、無性、台灣人、日本人、藍色、綠色，人人皆為平等。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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