城中城大火造成嚴重死傷，高雄市議會民進黨團15日表示，大火燒出了《公寓大廈管理條例》施行前建築未被溯往設管委會的問題，將推動修法，也籲國民黨停止政治動作，黨團並發起募款，助受災戶早日走出傷痛。

民進黨團總召鄭光峰指出，城中城是民國70年以前建造為住商混合建築物，所以未依民國84年施行的《公寓大廈管理條例》規定成立管理委員會或推選管理負責人，也未落實安全管理。

他指出，現行法規對既有建築物成立管委會無溯及既往，促中央、地方聯手加速修法，強制老舊建物要設管委會，以利老舊建築可引用《都市危險及老舊建築物加速重建條例》或《都市更新條例》落實公安管理並推動改建。

黨團幹事長黃文益說，市長陳其邁及市府會負起完全責任並全力善後及究責，此時國民黨等過多的政治動作及語言都無助於城市的進步，也盼大家攜手協助事件受災者趕快恢復平靜的生活。

民進黨團表示，將攜手宗教及慈善團體舉辦聯合祈福法會，願逝者安息、生者平安，同時發起募款，協助受災戶走出傷痛。