雲林縣「智能居家生活館」，幫助雲林長者獨自居家生活。（張朝欣攝）

雲林縣政府規畫全台首座「輔助器具資源中心－智能居家生活館」，15日正式於雲林縣身心障礙福利中心啟用，將輔具、智能設備與居家結合，幫助一般家庭透過智能輔具讓長者獨自居家生活，減少長者因無人照顧而需入住機構的難題。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣身心障礙者人數比率為全台第4，也是全台老年人口前3多，在如此的人口結構下，如何透過現代科技、輔具及智能設備的結合，讓照顧者可以更加放心及減少照顧壓力、使獨居者可以安全生活，顯得非常重要。

「智能居家生活館」可實現長者或身心障礙者的獨自居家生活願景，要呈現的不是只有輔具，而是「生活」，智能設備可透過語音或手機，調節室溫與燈光、撥放音樂、關電源等，以及藉由APP通知在外家屬，讓居住者在舒適安全的居家環境中「過生活」，而非冰冷的面對儀器與設備。

張麗善表示，為了讓縣民更認識高齡化社會下的輔具需求，「居家智能生活館」也設置了主題展區，開幕首展即以「失智照護輔具」為主題，讓長者及照顧者可以獲得最新輔具相關資訊，在為期1個月的展期中，將結合長照資訊及輔具，呈現全方位的訊息。

縣社會處處長林文志說，張縣長非常重視長者及身心障礙者的福利及各項服務，因此在2019年就開辦輔具代償墊付制度，今年1至9月使用代償墊付申請補助件數達到92.8％，透過代償墊付制度，民眾只要支付差額就可以將輔具帶回家，便民又大大減輕購買輔具的經濟壓力。

林文志指出，「居家智能生活館」的啟用，將讓農業縣的雲林進化到智能生活化，為了方便民眾參觀後進一步規畫改善自家環境，也提供相關智能設備的價位查詢，搭上五倍券消費熱潮，許多智能設備用五倍券即可購買。