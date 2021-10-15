美股四大指數周四勁揚，台股今（15）日在晶圓雙雄台積電(2330)及聯電(2303)領軍下帶量強勢反彈，由於電子族群強勢表態、占比重返6成，配合傳產續強助攻，加權指數開高走高，尾盤漲勢進一步擴大，內資為主的櫃買指數亦放量穩揚，表現同步強勁。

終場加權指數大漲393.91點、收於最高點16781.19點，成交量小增至2839.8億元，本周上漲140.76點、呈現周線連2紅。櫃買指數終場上漲3.82點、收於202.09點，成交量小增至700.39億元，但本周仍小跌1.03點、周線未延續收紅態勢。

盤面各類股漲多跌少，由成交量最大的電子股大漲3.3％領軍，電器電纜股漲近3.1％、貿易百貨股漲2.6％居次，電機機械及橡膠股漲逾1.5％，玻陶、汽車、生技、鋼鐵、金融、觀光股齊揚逾1％，僅紡纖股微跌0.1％、航運股跌0.7％偏弱。

權值股由電子股主攻，晶圓雙雄台積電及聯電分別勁揚4.7％及4.2％，矽力-KY(6415)及國泰金(2882)齊揚逾3％，鴻海(2317)及日月光投控(3711)漲逾2.5％、聯發科(2454)、台達電(2308)、台塑化(6505)漲約2％，僅長榮(2603)及萬海(2603)下跌1.5％及2.1％偏弱。

分析師指出，台股今日開高走高、成交量回升至2800億元之上，終場以長紅K棒作收，化解向下探底壓力，但目前短期均線排列尚未扭轉翻多，故短線先以反彈格局看待，關注外資賣壓是否減緩，若短底順利完成，後續第三季財報行情有望顯現。

分析師認為，美中近期公布物價指數居高不下，市場預期Fed下月將如期啟動縮減購債，通膨利空有逐漸鈍化跡象。操作上建議參考短期技術面變化以短打因應，留意具題材或業績加持、線型偏多或獲支撐及法人增持股，減碼技術面偏空、營收欠佳及法人撤守股。