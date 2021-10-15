中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，重創勞動市場、也影響社福團體捐款，但今年7月陸續傳出有詐騙集團取得社福團體捐款人個資進而用其來詐騙，至善基金會也是受害團體，甚至連董事長個資也遭詐騙集團獲取，今天邀請資安專家的台北市政府警察局萬華分局巡官賴重睿指導如何避免個資外洩、資料遭駭客竊取。

據統計，在165反詐騙專線中提及至善基金會截至9月底為止已有上百件，其他社福團體至少有上千件以上。話術包括是說明捐款人詳細的捐款資料，並提及可能如捐款變多、資料變更、假警察等方式要求受害者至ATM前操作，除了老人受害外，也聽聞有年輕受害者把好不容易存下來的1萬8000元都轉入詐騙集團的戶頭中。

至善基金會執行長洪智杰說，至善從8月起陸續收到捐款人詢問詐騙電話，至今已接到700多通電話，「接到手軟」，因此陸續發送3波簡訊、電子郵件，近期還寄發實體信提信捐款人切勿聽從詐騙集團指示操作。

洪智杰提及，目前已透過公益團體自律聯盟已有20多個NGO聯合報案，未來除了會加強內部同仁資安意識外，也會增聘MIS人員，協助建立良好使用習慣。

賴重睿提醒，選擇廠商時應去看廠商的營運狀況、規模，看其有無足夠人力協助資安等，以避免成為受害者。