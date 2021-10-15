1艘由台東航行至綠島的客輪15日途中疑因引擎問題造成熄火，船隻無動力在海上漂流10分鐘，所幸船員盡速排除問題，船隻已於14點40分順利行駛抵達綠島，所有人平安。
據了解，從客輪「凱旋1號」15日13點30分由台東富岡漁港發船，在行駛往綠島途中，引擎疑似吸進海上漂流木的木屑，造成熄火，船隻在海面上漂流10分鐘，還好船員盡速排除問題，重新發動後繼續行駛，原預計14點30分的航班，晚了10分鐘順利抵達綠島南寮漁港，所幸船上人員也都平安。
1艘由台東航行至綠島的客輪15日途中疑因引擎問題造成熄火，船隻無動力在海上漂流10分鐘，所幸船員盡速排除問題，船隻已於14點40分順利行駛抵達綠島，所有人平安。
據了解，從客輪「凱旋1號」15日13點30分由台東富岡漁港發船，在行駛往綠島途中，引擎疑似吸進海上漂流木的木屑，造成熄火，船隻在海面上漂流10分鐘，還好船員盡速排除問題，重新發動後繼續行駛，原預計14點30分的航班，晚了10分鐘順利抵達綠島南寮漁港，所幸船上人員也都平安。
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