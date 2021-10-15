美容系的學生專程到展覽廳欣賞老師的精彩攝影作品。（建國科大提供／吳敏菁彰化傳真）

化工博士林文雄因化妝品科學也是美容系重頭戲，成了美容系教授，儘管所學是理性科學，卻在美學領域找到了極大興趣，手作花布偶、剪紙、書背、卡片，還出版「阿雄的偶」專書，並栽進拍荷天地，近日在建國科大舉辦「動靜皆美荷花攝影展」，傳遞荷花之美。

林文雄也是建國科技大學副校長，大學時代就迷上攝影，教學之餘帶著相機到處尋幽訪勝記錄影像，難忘有次在中興新村踏青，在塘畔與荷花邂逅，感動「水出芙蓉」是這麼地美，喀嚓喀嚓按快門，只想為荷花留下最美的身影。

林文雄說，荷花一直是永恆的拍攝題材，與一般花卉相比，荷花無論是花、是葉、是蕾、是莖，都有其獨特的韻味，難怪也是詩人最愛吟詠的題材了，甚至荷塘中的殘枝敗葉，「留得殘荷聽雨聲」也予人悵然詩意的不敗美感。

他說印象深刻是在為荷花攝影紀錄時，發現蜜蜂成群結隊在花叢間飛舞，欣賞到蜻蜓、螳螂在荷葉間悠閒地駐足，這種自然與美的恬適對話，是金錢買不到的幸福，而美也是稍縱即逝，按快門成了一種近乎永恆的追尋。

「希望透過鏡頭，為每朵荷花留下風情萬種的美麗的身影」林文雄說，從古至今，人們對荷花的喜歡有增無減，更是許多人的最愛，予人萬千情思和聯想，這次作品在建國科大美術文物館一樓展覽廳展出，希望和同好分享。