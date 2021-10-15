台中市長盧秀燕昨（14日）在西屯惠來厝段好宅新建工程動土典禮表示，中央在台中要蓋的5000戶社宅，1戶都未落成，向中央喊話「加油」；對此，國民黨台北市議員羅智強喊讚，直言反觀總統蔡英文說要蓋20萬戶公宅，拜託台中幫忙1萬戶，中央丶地方對半拆5000戶，台中已達標，蔡英文卻連一戶都沒有。

羅智強今（15日）在臉書發文表示，盧秀燕競選市長時，承諾蓋社會住宅5000戶，昨天惠來厝社宅開工，完工和興建中已達5508戶，他要說，「盧秀燕超級讚」，反觀蔡英文說要蓋20萬戶公宅，拜託台中幫忙1萬戶，中央丶地方對半拆5000戶，台中已達標，蔡英文卻連一戶都沒有。

羅智強稱，台中市民對社宅有很高的期待，中央的進度卻有如牛步，盧秀燕只好喊話蔡英文，希望中央「加油」，蔡英文任內除了接收世大運選手村轉為社宅外，只有少到可憐的317戶興建中，已完工的案子更是1戶都沒有，難怪台北市長柯文哲也嗆聲中央，等蓋完第一戶公宅再來說話。

對於盧秀燕說到做到，羅智強稱，4年任期未滿就提前達標，希望中央能將盧市長的話聽進去，學學人家的執行力，「加油，好嗎」？

不過，據《中國時報》昨報導，民進黨市議員江肇國表示，中央社會住宅計畫分為兩期推動，第一期是2016到2020年，中央責任在於協助提供土地給地方政府興建，2020到2024年的第二期，才是中央開始進行國有地的自建，市府回應指出，中央目前於台中市公布興辦4案社會住宅，自今年起陸續發包工程，尚未動工。