為強化精進義交執勤之技巧，新北市永和警分局15日辦理義交中隊之年度常年訓練。（永和警分局提供）

為強化精進義交執勤之技巧，新北市永和警分局15日辦理義交中隊之年度常年訓練。（永和警分局提供）

為強化精進義交執勤之技巧，新北市永和警分局15日辦理義交中隊之年度常年訓練。（永和警分局提供）

為強化精進義交執勤之技巧，新北市永和警分局15日辦理義交中隊之年度常年訓練，為感謝這群默默付出的馬路英雄，新北警局局長黃宗仁親自到場頒獎打氣，並和分局長陳保安、交大大隊長鄭永裕、義交大隊長許湘鋐、警友辦事處主任黃志彰、警友站站長洪恢駿跟義交同仁一起高歌「肯打拚才是台灣的英雄」。

擔任義交需要有極高的熱忱和信念，夏天站崗要無懼動輒三、四十度的高溫、冬天則要挺身對抗寒風刺骨，遇到下雨天從頭頂濕到腳底更是家常便飯，就連執勤時發現輕微之交通事故，義交也都會主動幫忙先行定位拍照排除再等候員警到場處理，以減少對交通所造成的影響。所以本日透過常訓的機會，警察局長黃宗仁親自來為60餘位「馬路英雄」們加油打氣，除了頒發16位常年投入義交工作之績優人員獎狀獎品外，並致贈紀念品予服務滿30年，即將於年底退休之中隊長陳昇智。

黃宗仁也表示，新北這段期間歷經非洲豬瘟、新冠肺炎的疫情等重大事件，警察始終站在第一線，群策群力克服各種危機與難關，即便疫情如此嚴峻，治安工作也絲毫未鬆懈，遠見雜誌2021年治安面向評比，新北市勇奪六都第一名；施政滿意度就警政治安部分亦為六都第一！

永和警分局表示，現在網路經濟行為日趨熱絡，也造成詐騙案件增加，新北警透過各種向上溯源方式擴大偵辦能量務求徹底瓦解詐騙集團，展現打詐決心，也希望義警(義交)、民防、警友、志工及巡守隊這五力，當警察最大的後盾和傳聲筒，加強犯罪預防、交通安全以及防範詐騙的宣導，作社會治安的安定力量；期許五力一心發揮堅強的團隊精神，加倍守護人民的生命財產安全。