遠東商銀新加坡辦事處10月15日正式開業，成為該行海外第四個據點，當地雖然兩劑疫苗覆蓋率已達到星國政府設定的八成目標，但Delta病毒的突破性感染威脅不減，近期每日感染人數持續增加，社區防疫措施重啟，故針對此次新加坡辦事處開業，並未舉辦實體典禮，將待疫情和緩，再決定是否另舉辦歡慶開業儀式。

遠東商銀新加坡辦事處設於新置地大廈，位處市中心萊佛士坊（Raffles Place），屬中心商業區及金融區，許多國際知名金融機構均在此插旗。該行總經理周添財表示，跨境聯貸主辦業務雖然因新冠疫情衝擊，致使原先快速成長的動能略有放緩，近兩年步調趨於謹慎，但法金銜接東協市場，及全球供應鏈移轉商機的策略主軸不變。

隨著新加坡政府宣佈朝向與COVID-19病毒共存的更具韌性目標邁進，周添財認為，當地在經濟活動與跨國移動逐漸解封後，東協有望加速成為台商投資佈局的重鎮，該行致力成為與當地企業及台商共同成長的金融夥伴。

雖受到新冠疫情橫掃全球衝擊，遠東商銀海外獲利仍勉力維持穩定成長，今年至8月底，海外獲利約佔全行獲利的三分之一。

針對未來的營運展望，周添財強調，由於政經情勢與疫情衝擊仍未穩定，將持續發揮中型銀行靈活機敏的優勢，以新加坡與越南胡志明市兩辦事處，站穩東協區域市場，並串連香港分行及子公司上海遠融租賃，結合專業菁英團隊，架構更堅實的跨境金融平臺，蓄勢推進跨境融資與國際聯貸業務發展，除定錨海外市場業務，同時掌握回流台商客群，提供結構型加值融資金融方案，擴大利基商品的收益貢獻。