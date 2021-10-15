城中城沒管委會釀災？ 嗆民進黨「中央、立院都在手中」 柯文哲：強制設立比較快

高雄城中城大樓發生大火，釀嚴重傷亡，內政部長徐國勇今表示，「公寓大廈管理條例」1995年正式實施，之前取得使用執照的大樓未強制成立管委會，經過輔導全台超過五成都有設立管委會，北市只有40％，但是台北大樓太多了。對此，台北市長柯文哲今回應，與其用勸導講老半天，不如乾脆中央立法就好，「中央政府、立法院都在你們手中，什麼法要通過都可以」。

柯文哲今前往西寧國宅視察，柯說，西寧國宅是海砂屋要拆了，但還沒拆之前要維持安全，北市還有好幾棟，其實做都更重建是根本解決辦法，舊的大樓很多公安很難修到好，都市更新、危老重建是解決問題最根本的辦法，都更處有在處理，那些比較困難的，可能要公辦都更強制實施。

對於北市有多少類似的危樓，柯文哲表示，以前內政部規定16樓以上才會查公共區域的公安檢查，但103年起台北市11樓以上就要檢查，這類複合型的大概有124棟。

對於徐國勇指出，1995年以前大樓不用設管委會，是用輔導方式，但北市只有4成設管委會，柯文哲回應，2003年以後的新建大樓大部分都有強制設管委會，之前的確很多沒有，每年在申請新設立管委會，全台灣都是最多的、第一名；因為台北市的大樓多，的確有一些沒有設管委會，有專案輔導小組一直在設管委會。

柯文哲強調，與其講老半天，直接修法比較快，現在只能用勸導的，「中央政府、立法院都在你們手中，什麼法要通過都可以」，乾脆直接立法強制設管委會，這樣比較快。

媒體追問，以城中城來為例，弱勢居民不一定付得出管理費？柯文哲強調，應該是先強制設立，後面問題再解決，如果說不一定有錢就不設立，這沒有解決問題；去年他就要求立法院要推動修法，應該中央立法直接強制設立管委會，尤其舊的高樓建築物。

他強調，「與其用勸導講老半天，不如乾脆中央立法就好」，至於沒有錢繳納些，另外再想辦法處理。