歐洲汽車製造協會(ACEA)周五表示，由於半導體零件供應問題，歐盟九月的乘用客車的新車註冊數量大幅下滑。

九月新車註冊數量來到71萬8598輛，年減23%。歐盟主要市場，德國、法國、義大利、西班牙皆顯著下滑。

ACEA表示，汽車銷量下滑，主要是由於持續性的半導體短缺，導致汽車供應不足。

然而今年首9個月，歐盟新車註冊數來到750萬輛，年增6.6%。

據ACEA數據，如果歐盟再加上英國和歐洲自由貿易協會(EFTA)成員國，9月新車數量則為年減25.2%。