70歲大陸名導張紀中過去曾製作《天龍八部》、《神鵰俠侶》等電視劇，4年前他二婚迎娶小他31歲杜星霖，兩人陸續生下一子一女。近來網上突然傳出張紀中病重命危，更有傳言指他家暴太太離婚，好友杜恩湖看到後急忙聯繫張紀中，對方強調是一派胡言，更打臉兩個小孩並非他親生的傳聞全是抹黑。

張紀中先前與樊馨蔓有段14年婚姻，但兩人後來翻臉互咬出軌，還因此發生暴力衝突，張紀中離婚後，近年頻傳和助理杜星霖曖昧，去年他接受專訪承認梅開二度，並說明杜星霖並非他助理，兩人的交往也是在他離婚後才開始，兩人2018年、2020年各生下一子一女，再加上張紀中原本育有一兒馬丁，一家五口相當受到關注。

杜恩湖代為澄清關於張紀中的謠言。（圖／翻攝自西瓜扒大醬微博）

不畏網友閒言閒語的張紀中，二婚後常在社群網站分享家庭近照，上月他曬出全家人照片，網友發現他刻意將杜星霖凸肚PS打上霧化效果，而張紀中寫下：「喜鵲枝頭叫喳喳」，月底他再次發文，語帶玄機說：「家裡又迎來一個新的春天」，似乎都暗示家中將迎來新成員，但張紀中都沒正面回應，倒是最近網上傳出他病重住進醫院，有網友留言問：「不是在醫院？」引來他親回：「那是六年前的照片」。

張紀中親自回應網友。（圖／翻攝自西瓜扒大醬微博）

好友杜恩湖為此轉發張紀中的相關新聞，今(15日)凌晨發文說半夜與張紀中通了電話後，張紀中希望他幫忙闢謠，張紀中否認所謂「作親子鑑定打架鬧離婚」的傳言，強調是過去舊照片，兩個孩子絕對是夫妻倆親生的，另外網上瘋傳他住院照片，其實是2016年時的照片，是被有心人移花接木亂傳，對此，網友回應：「所以是他親生的？」、「他低調點就沒事了，一天天出來得瑟，遲早被封殺」。