高雄城中城大樓14日大火造成46人喪命，當地7樓以下荒廢多年，7至11樓住戶龍蛇雜處，多為社會底層人士或弱勢族群，大火過後整棟樓焦黑、滿目瘡痍，今（15）中午有3名自稱某住戶老闆的黑衣人士，企圖硬闖大樓遭警方攔下，他們稱要幫員工收拾行李與貴重物品，當場與警方對嗆。

目前高雄市消防局已完成現場現場勘驗，目前還計畫反覆勘驗現場，以查清起火源、追究肇事責任，因此現場拉起封鎖線，一律禁止他人進出，若是大樓民眾真的欲進入，必須確認住戶身分，在警方跟社會局人員、區公所人員各一位的陪同下才得以進入。

不過今日稍早有3名「刺龍刺鳳」的黑衣人士到大樓現場自稱是某位住戶的「老闆」，並堅持要進入大樓幫「員工」拿行李與貴重物品，當場遭警方攔下，他們嗆說「東西掉了怎麼辦？」不過鹽埕分局認為對方應是要入內拿取「可疑違法物品」，堅拒通行，分局長蔡鴻文甚至出面嗆說「有東西掉了，我負責」。

1名居住在7樓的呂姓男子幸運從大火中脫困，但他身無分文也沒有任何證件，因此跟相關單位申請回到住處拿回重要物品，也成為火災後返回住處的第一人。（洪浩軒攝）

目前市府相關團隊已進行大樓外牆維修作業，避免瓷磚、玻璃掉落砸傷用路人，不過稍早有1特例，有1名居住在7樓的呂姓男子幸運從大火中脫困，但他身無分文也沒有任何證件，因此跟相關單位申請回到住處拿回重要物品，也成為火災後返回住處的第一人。