山佳國小非營利幼兒園首度招生目前有60名幼兒入學。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌15日主持山佳國小非營利幼兒園落成啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌15日主持山佳國小非營利幼兒園落成啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌15日主持山佳國小非營利幼兒園落成啟用。（謝明俊攝）

山佳國小非營利幼兒園設計充份利用小空間來打造幼兒閱讀區。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮山佳國小非營利幼兒園啟用，山佳國小武術表演

疫情緩解學校恢復正常實體授課，苗栗縣政府在本學期，1口氣在頭份市、竹南鎮兩地，完成了3座新建非營利幼兒園的落成啟用， 15日竹南山佳國小非營利幼兒園正式啟用，縣長徐耀昌鼓勵年輕父母們多多生育，縣府將持續打造優良的幼兒園，提供更好的幼兒學習園地。

苗栗縣長徐耀昌任內至今，已先後完成15所非營利幼兒園的新建或啟用，有效減低年輕父母們幼兒就學的花費。縣府並選在縣內人口最多的頭份市、竹南鎮等2地，先後新建多所非營利幼兒園，以滿足年輕父母們的需求。

隨著疫情解封，學校恢復實體上課，縣府也趕在這個學期開始，完成頭份市后庄國小、六合國小等2所非營利幼兒園落成啟用，15日再舉辦山佳國小非營利幼兒園落成啟用，未來還有照南國小非營利幼兒園即將啟用，4所非營利幼兒園一共可容納22班660名的小朋友，有效提供給頭份、竹南地區幼兒們的就學需求，並且，非營利幼兒園設置在國小裡，不僅提供寬廣的學習活動空間，更可提早讓幼兒適應未來國小的學習環境。

山佳國小非營利幼兒園是在2020年3月動工，歷時工期5百天完成，總經費為3，534萬元。由建築師陳賢秋負責設計監造，以「秘密烏托邦」為概念設計，園舍透過風、光、水、綠、土等永續自然元素置入，圍塑舒適安全的內庭，產生如同烏托邦一盤的悠遊自在的氣圍，讓幼兒能在與自然互動的過程中自主學習。

山佳國小非營利幼兒園目前是由縣府委託新竹縣遠見多元教育發展協會承辦，規畫有4個班級，可容納120名小朋友，首度招生的第1個學期，目前已有2班60名小朋友入學，縣長徐耀昌強調非營幼兒園每月繳費不超過2千5百元，第3胎以上及中低收入戶免費，寒暑假仍提供服務，每天下午5點後提供延長托育照顧，歡迎竹南地區的幼兒家長踴躍報名使用。