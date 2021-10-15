金門老兵踴躍報到，領取專屬紀念品布口罩套。（金門縣府觀光處提供）

2021金門老兵召集令活動起跑，老兵揪團重返英雄島。（金門縣府觀光處提供）

金門虎軍部隊退伍的老兵穿著軍服報到，領取專屬老兵紀念酒。（金門縣府觀光處提供）

2021金門老兵召集令活動首日，縣政府觀光處在尚義機場迎接老兵。（金門縣府觀光處提供）

金門觀光小天使水獺「阿特」化身「憲兵阿特」迎接老兵報到。（金門縣府觀光處提供）

「2021金門老兵召集令」活動今天起跑，首日迎來由張正宏帶領的首發團「南雄2號演習」30位老戰友，昔日枕戈待旦、同島一命的袍澤弟兄在尚義機場會師，重現昔日壯盛軍容和抖擻精神。

張正宏表示，每年回到金門是固定的行程，成為金門老兵召集令第1個報到的團體，為活動打響第1砲，更是大家一直放在心中的願望，今年除安排團員走訪大、小金門的網紅打卡新景點，並到舊營區巡禮外，還要去峰上三哨換國旗和舉行升旗典禮，另也安排赴太武公墓向823炮戰陣亡官兵致敬。

縣府觀光處副處長許績鑫表示，先前許多老兵反映訂不到機位，最近因應疫情趨緩，縣府已協調航空公司加開班機及放大機型，逐漸增加台金空中交通運能，提供更多的交通需求。

金門老兵召集令自10月15日至12月15日一連舉辦2個月，只要是曾在金門服役且已退役的陸、海、空軍老兵重返英雄島，備妥金門服役佐證文件、身分證及15日內來金機票，並完成指定活動任務，即可申領專屬禮，數量有限。相關資訊可上金門觀光旅遊網查詢，或電洽：082-324194。