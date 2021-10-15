高雄「城中城」大火，國民黨立委李貴敏說，對照前幾天，國慶焰火才在附近施放，絢麗的煙花照亮了民進黨官員，卻照不到社會底層的黑暗。「一個高雄、兩個世界，讓我們看到了社會底層的悲哀。」

李貴敏指出，城中城曾是高雄鹽埕昔日地標。如今住的卻多是清貧階層、清寒的低收入戶，還有行動不便的獨居老人。昨日在新聞中，看到一輛輛救護車送走一位位弱勢的長輩，有民眾在現場痛哭、有人著急找不到父母，實在讓人鼻酸。

李貴敏表示，無情惡火燒出了庶民的悲哀，也讓我們看到政府的無能與怠惰。相較前幾天，國慶焰火用大把大把人民的血汗錢，照亮民進黨官員自得意滿的臉龐。民進黨贏了罷免、贏了補選，大筆大筆預算送到高雄，卻又做了甚麼事？

李貴敏說，新冠疫情死了八百多人，拔不了一個官，換不來一聲道歉，更要不到一份3＋11防疫缺口的開會紀錄。再看看高雄的大火，燒死四十幾條人命，難道也是鞠幾個躬就可免責？今天人民要的只是民進黨政府一個道歉，一次認真檢討，要的是官員負責。