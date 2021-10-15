今天在美國職棒場上道奇以2：1擊退巨人，成功拿下驟死第5戰晉級國聯冠軍賽，接下來他們將面對勇士，美聯部份明天太空人與紅襪對決就要開始，最後四支球隊將角逐今年世界大賽冠軍。而他們在晉級路上淘汰不少強敵，兩支百勝球隊光芒、巨人都出局，傳統強權洋基也早早在外卡戰被紅襪淘汰。

The Yankees are reimagining their coaching staff while Aaron Boone's situation remains unresolved. https://t.co/1XR6ToTzjy — Lindsey Adler (@lindseyadler) October 14 2021

說到洋基他們在世界上擁有廣大球迷，每到季後大家都紛紛來抓戰犯，許多人將矛頭指向總教練布恩(Aaron Boone)，認為他帶兵方式有問題，關鍵時刻調度往往受人質疑，據《ESPN》透露，洋基老闆史坦布瑞納(Hal Steinbrenner)仍傾向留下布恩。不過今天稍早洋基出現人事異動了。

據《The Athletic》洋基記者艾德勒(Lindsey Adler)指出，洋基確定不會與打擊教練譚姆斯(Marcus Thames)、助理打擊教練皮力特(P.J. Pilittere)和三壘指導教練內文(Phil Nevin)續約，他透露：「布恩或許不會被換，但他們與布恩共事近4年，而布恩合約將到期，若續留洋基，勢必會有一組新教練團，若他不能接受，也可選擇離去。」

這麼說布恩也有離隊機會，洋基在下季還沒開始球員異動，教練團就先敲響警鐘，管理層這決定或許會讓洋基球迷感到欣慰，因被開除的三壘教練內文可說是美聯外卡戰一大「戰犯」，他指示賈吉(Aaron Judge)在一個錯誤的時機往本壘衝，結果遭到刺殺出局，這球引起許多球迷的不滿，有人就直言該開除這位教練。

另外在打擊部份，洋基確實不夠穩定，今年發揮較好的打者有勒馬修(DJ LeMahieu)、厄薛拉(Gio Urshela)、史坦頓(Giancarlo Stanton)、賈吉，其他人關鍵時刻都難建功，新補進的瑞佐(Anthony Rizzo)和賈羅(Joey Gallo)並沒打出預期效果，球季末勒馬修又報銷，讓打線始終起伏不定，而這與打擊教練或許也有那麼一點關係。