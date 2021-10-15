陳其邁應為城中城大火下台？ 柯文哲酸：call in節目都沒討論

北市錢櫃大火輿論要台北市長柯文哲下台，高雄城中城大樓發生大火，藍營要求高雄市長陳其邁下台，對此，柯文哲今酸回，「我看昨天晚上call in節目也都沒有在討論啊」。

柯文哲今前往西寧國宅視察，對於國民黨要求陳其邁下台的議題，柯文哲酸回「我看昨天晚上call in節目也都沒有在討論啊」，結論是這樣，也不用一直講下台，先把事情解決比較重要。媒體追問會覺得雙標嗎？柯文哲回稱「那是你講的，我麻痺了」。

對於城中城混合大樓，沒有營業19年就不做安檢說？柯文哲表示，這種東西去抱怨都沒有用，去年到今年一整年時間，把台北市大樓的公安一樣一樣做檢查，每個縣市政府，面對問題是解決問題第一步，把所有問題列出來。

他說，這不太容易，錢櫃大火到現在一年半，包括送立法院、送市議會的，還有一些法令還沒審過，行政命令可以解決的已解決一大堆。

副市長黃珊珊補充，主要是火災自治條例、消防法的修法，通報檢測部分，還在與議會溝通，技術上要調整。

黃珊珊強調，2014年以後11樓要申報只有台北市要做，從去年錢櫃大火後，北市要求8樓以上就要開始公安申報，從明年1月1日開始，在台北市所有老舊建物，8樓以上都要公安申報，中央的法規目前還是16樓。

黃珊珊表示，去年發生意外後有清查所有包括7、8、9樓，以前都沒有管委會，目前只剩下幾處，比較多的是5樓以下沒有管委會的比較多，現在是結合危老推動，在社區一個一個輔導，也有一些獎勵機制，等疫情穩定一點就會開始推動。