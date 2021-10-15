知名牙材廠商「鼎興集團」負責人何宗英，因2008年資金出現缺口，被控勾結牙醫師以支票或不實合約，8年共向13家銀行、租賃業者詐貸322次共逾37億多元，今年初台北地院將他判刑18年，他遭追加起訴部分，北院再判9年2月。可上訴。

何宗英因妻子是基隆顏家第三代，而與永豐餘第二代何政廷、華南金控副董事長林明成，均是姻親連襟關係。檢方指控，2008年鼎興集團出現資金缺口，營運發生問題，何宗英等人為維持集團運作，由江美玉向9家牙醫診所、醫院牙科部借用醫師個人或診所簽發的支票，向9家銀行、4家租賃公司詐貸。

於何宗英在牙醫界、銀行界關係良好，有些牙醫師基於人情，無償出借支票，但也有牙醫貪圖每次借票可得30萬至100萬元的報酬，出借支票。涉案牙醫師從2008到2016年間，提供40多張至400多張，總額為3000多萬到8億多元不等的支票，配合鼎興集團詐貸。