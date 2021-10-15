哈蘭德 本賽季7場聯賽已進7球（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[梅因斯@多特蒙德][10/16 (六) 21:30] [編號 616]

多特蒙德這星期六將在主場對上梅因斯，由於榜首的拜仁慕尼黑要到星期天才對上目前排名第2位的勒沃庫森，第3位的多特蒙德只要擊敗梅因斯，就可暫時升上第1位。

多特蒙德在本賽季的表現可說是瘋狂，球隊進球多、丟球也多。打完7場聯賽次後，球隊進了19球，是德甲進球數第3多的球隊，同時卻丟了13球，是德甲前11名球隊中，失球最多的球隊。

正因為進球多失球也多，多特蒙德聯賽「讓分」的成績令人失望，除了在對法蘭克福和對柏林聯兩場聯賽勝負多於1球外，其餘5場聯賽勝負都是1球，所以多特蒙德讓分實應避之則吉，縱使有已進7球，跟拜仁慕尼黑前鋒 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 並列射手榜榜首的 厄林·哈蘭德 Erling Haaland 在陣，多特蒙德的不讓分比起讓分更有投注價值。

梅因斯首4場聯賽取得3勝1敗，但最近3場聯賽表現回落，成績是1和2敗，目前排聯賽第9位。梅因斯跟弗萊堡是德甲目前防守能力最好的球隊，目前為止只丟5球，但球隊狀態已回落，要擊敗多特蒙德並不容易。

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萊萬多夫斯基 與 哈蘭德 目前並列 射手榜第一（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[拜仁慕尼黑@勒沃庫森][10/17 (日) 21:30] [編號 618]

衛冕的拜仁慕尼黑在上一場聯賽對仍未打開勝利之門的法蘭克福，竟然1:2敗給對方。拜仁敗陣後，和本場對手勒沃庫森同是7場聯賽得16分，只是拜仁球差較好(17:13)排榜首，而勒沃庫森則排第2，所以拜仁要保住榜首位置，本場比賽不容有失。

拜仁上一場聯賽1:2 敗陣法蘭克福令人非常意外。不過在查看賽後數據拜仁於控球以及射門數字都佔有優勢，但法蘭克福門將 凱文·特拉普 Kevin Trapp有出色表演，多次救出拜仁的射門，得令法蘭克福勝出。拜仁星期日這場榜首大戰不容再失，加上最近4場對止勒沃庫森的比賽全勝的成績，前鋒 萊萬多夫斯基 等球星，又是時候力爭好表現。

當外界焦點全放在拜仁和多特蒙德時，勒沃庫森已靜悄悄地升到聯賽第2位，跟拜仁同得16分，成績一樣是7戰5勝1和1敗。

需要注意是勒沃庫森在大小[總分] 大2.5成績也很突出，7場聯賽開出5大2小(2.5)。加上拜仁在在大小[總分] 大2.5同樣有明顯傾向，至今7場聯賽是6大1小(2.5)。如果不想思考這場德甲榜首大戰勝負的話，大小[總分] 大2.5值得考慮。

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