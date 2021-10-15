交通部將今年10月訂為交通安全月，號召各界關注路口安全議題，並落實到企業文化，台積電今年3月率先推出《供應商運輸管理白皮書》，這次也響應並分享管理經驗，包括人員管理、路線規劃、車輛硬體等都有規範。

公路總局今舉辦民間標竿企業供應鏈運輸安全管理座談會，邀請「護國神山」台積電分享企業供應鏈及承包貨運商，如何落實運輸安全管理。

交通部政務次長陳彥伯表示，企業必須透過運送途徑，才能取得原物料或商品進行製造或販售，而以車輛裝載運送貨物、貨櫃為主的相關貨運業，則在供應鏈系統中扮演重要角色，一旦發生道路運送事故風險，將造成人員傷亡或其他損傷，因此企業對於供應鏈運輸安全的維護是必須要共同合作。

台積公司供應鏈永續專案副處長陳光煥分享，公司去年底開始思考如何避免災難發生、台積電在改善交通安全要扮演什麼角色，於是陸續參考國外作為，針對危險性高、對用路人較有威脅的部分，今年3月29日制定《供應商運輸管理白皮書》，不只供應商要搭應，台積電也會進行稽核與輔導。

陳光煥說，外界都知道台積電有擴廠規劃，原物料運輸需求勢必增加，但希望交通意外不要增加，槽罐車、化學品運輸車與廢棄物運輸車，3種車輛風險最高，因此被納入追蹤管理。

例如運用GPS追蹤，發現有異常業者會先知道，但若延遲太久，台積電會介入處理，但目的不在於監視，而是避免造成更大災情。車內攝影機則可以協助管理者做判斷，同時提醒司機駕駛狀況，例如偏離車道、精神不濟等狀況。

台積電也訂出「半滿槽車」的運輸規範，車輛轉彎時才能有離心力，另要求供應商在選擇運輸路線時，盡量選擇彎道較少的路線，載運危險物品的車輛，車輪也禁止使用再生胎。

陳光煥指出，司機的身心狀態，很容易被人忽略掉，他們實地參訪時發現，司機出車前的表單都是個人填寫，就算心跳很快、血壓很高，照樣被安排出車，因此白皮書也制定，駕駛出車前需要雙人檢查，實際量血壓、做酒測，而不是自己打勾。

相關規定自去年第4季實施後，違規率下降73％，供應商車輛被檢舉件數，也從每季15件，至今減為每季4件。