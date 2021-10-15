尼克·波佩 本賽季的不穩表現已令他失去國家隊的位置（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[班來@曼城][10/16 (六)22:00] [編號 550]

10月國際賽結束，歐洲各大聯賽重燃戰火。要留意是世界盃資格賽(南美洲區)到台灣時間星期五早上才結束，而英超球會已跟英國政府達成協議，代表南美洲國家隊出賽的球員今次回國後不用隔離，但球員舟車勞頓，多間在星期六出賽的英超球會如曼城和利物浦等都透露，未必會起用趕回英國的南美洲籍球員，投注時要留意。

以曼城為例，有門將 艾德森 Ederson和前鋒 加布里埃爾·熱蘇斯 Gabriel Jesus 代表巴西出戰，故此應不會趕在星期六主場對班來的聯賽上陣。不過曼城實力遠比班來為高，縱使有二人或缺陣，仍應可擊敗班來。

班來目前在本賽季仍未打開勝利之門，上一場聯賽主場跟實力更差的諾里奇也只能 0:0 打平，表現令人失望。班來主要問題是攻擊力不足，目前7場聯賽只進5球；而且在防守止也不如之前幾個賽季般穩固，7場聯賽丟掉11球，門將 尼克·波佩 Nick Pope 更因丟球太多，剛剛的國際賽期已失去代表英格蘭的資格。另外，有一個有趣的數據，班來各項賽事近7次作客曼城全敗之餘，近4次作客曼城的正確比數更都是曼城5:0勝班來。小注今場比賽正確比賽曼城5:0勝班來，或會有意外驚喜。

推薦︰ <足球>550 班來@曼城 讓分 (曼城 (-1))；正確比數 (0:5+)

圖說︰本賽季剛加盟布萊頓的 古古雷亞 為球隊的左路帶來穩定攻守平衡（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[布萊頓@諾里奇][10/16(六)22:00] [編號 546]

同樣周六的另一場賽事諾里奇將在主場出戰布萊頓。諾里奇在上一場榜末大戰賽和班來 0:0 打平，得到本賽季的第1分聯賽積分，但本場比賽遇到異軍突起的布萊頓，要打開勝利之門不容易。

諾里奇重返英超6戰全敗之後終於在上1場聯賽取得本賽季的第1分積分。諾里奇攻原銳守原穩。芬蘭國腳前鋒 普基 Teemu Pukki 是諾里奇唯一攻勢來源，球隊7場聯賽只有兩個英超進球，都是由他所進。然而，布萊頓是英超防守能力最好的球隊之一，諾里奇要進球已不容易，要擊敗對方更是非常困難。

布萊頓本賽季令人驚喜，目前聯賽7戰4勝2和1負排聯賽第6位，積分跟第3位曼城同分。布萊頓最大的本錢是其防守，球隊7場聯賽只丟5球，是除了切爾西和曼城外，英超失球數字最少的隊伍。布萊頓本賽季從西甲赫塔菲簽下左路球員 古古雷亞 Marc Cucurella，令球隊左路攻守更平衡外，也不用如以往要用身材高大的 丹·巴恩 Dan Burn 任左邊衛。不過布萊頓攻力始終不銳利，目前7場聯賽只進8球，是英超前10球隊中，進球第2少的球隊。如果真是對布萊頓取得客勝不大有信心，也可考慮大小[總分]小2.5。

推薦︰ <足球>546 布萊頓@諾里奇 不讓分/布萊頓；大小[總分] (大 2.5)