高雄市鹽埕區府北路上的城中城社區大樓14日凌晨發生大火，釀出46死41傷慘劇，是高雄市歷年來死傷最慘重的單一建物火災。犯罪被害人保護協會接獲消息後，立刻成立「即時關懷」小組，協調各分會6名專任人力及保護志工22名趕往現場服務。

犯保協會指出，本次事故造成死亡人數眾多，且多數無法辨識，需進行DNA鑑定，為有效掌握被害人資訊，高雄分會與高雄地檢署、高雄市警局犯罪被害保護官及社會局成立單一窗口，確認罹難者身分即迅速聯繫犯保協會人員，並透過社會局共同協處，即時關懷罹難者家屬。

此外，高雄分會在第一時間獲悉案件後，即動員保護志工組隊前往殯儀館進行關懷慰問，一組人協助家屬接受檢察官偵訊，另一組則在家屬休息處陪同、關懷並安撫情緒，案發當日共計慰問罹難者家屬20戶；傷者部分則安排橋頭、屏東分會同仁及志工前往醫院待命，適時提供關懷。

犯保協會並指，本案後續涉及刑事責任追訴、保全程序及民事求償問題，協會與法律扶助基金會今年也推動單一窗口服務，兩會於第一時間雙向聯繫，後續將評估每一位罹難者家屬的狀況，由犯保協會或法扶基金會安排律師，確保家屬的法律權益。

犯保協會說，待本案遺體相驗程序告一段落，家屬陸續將遺體帶回，其餘尚有後事、官司訴訟、創傷復原等問題，生活重建是條漫漫長路，協會將依家屬住所地轉銜當地分會一路相伴、持續關懷，並適切提供家屬服務與陪伴。

犯保協會董事長邢泰釗及高雄地檢署檢察長莊榮松今也前往殯儀館，瞭解第一線工作人員服務情形，給予慰勞，並指示務必全力協助家屬，讓罹難者與家人可以安心回家。