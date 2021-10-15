受到財報預期樂觀與隔夜美股大漲激勵，日本股市15日也跟著走高。日經指數收29,068.63點，漲517.7點或1.81%，不僅創兩周新高，同時周線也是過去3星期以來首度收紅、漲3.64%。另外，東證收2,023.93點，漲36.96點或1.86%，周線漲3.16%，一反過去3周收黑頹勢。

立花證券認為，科技類股在盤中領漲，因為這些公司的海外事業前景看俏。預計許多日本業者也會上修全年財測，這對日股來說是一大助力。

日經中表現最好的為半導體機台製造商東京威力科創，上漲2.97%。另外，機器人手臂製造業者發那科更是大漲5.61%。

東證指數內，索尼集團與工廠自動化業者基恩斯，分別漲2.67%與3.66%。

永旺連鎖超市宣布買下百元商店Can Do後，由於大量買單湧入，因此一度暫停交易。最後，Can Do亮燈漲停並收在2258日圓，漲幅達21.53%。

表現弱勢的是高島屋百貨，因下修本財年獲利預估，股價下跌4.14%。同時，在公布不如預期財報後，成衣大廠迅銷收跌0.12%。