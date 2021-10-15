運勢命理網站「十二生肖運程命理」分析，生肖屬狗、鼠、虎的人平時看起來很風光，工作認真而且充滿自信，完全想像不到他們私底下非常節儉，買東西一定要貨比三家，用錢精打細算，只能花在刀口上，絕對不能浪費。

▍1.生肖狗

屬狗人很重視家庭，他們性格正直，工作很認真，面對長官交辦的任務會努力完成，絕對不會隨意甩鍋，因此往往會受到旁人的依賴，在大家眼中他是一個負責任的好同事，不過他們的人生重心並不在事業上，最重視的其實是自己的家庭，他們賺錢就是為了讓家人過更好的生活，自己非常節儉，買個東西都要再三考慮，精打細算，但是只要家人有需要，他們就會花錢不手軟，反差非常明顯。

▍2.生肖鼠

屬鼠人頭腦靈活，除了正職之外往往會想要嘗試各種兼職，賺些小錢會讓他感到很有成就感，因此看起來總是非常有自信，對於理財也很有想法，他們對花錢享樂反而沒有那麼大的興趣，平時非常節儉，買東西總是精打細算，哪裡有折扣、怎麼買會有贈品，這些他都會查得清清楚楚，是名副其實的超級省錢王。

▍3.生肖虎

屬虎人性格比較實際，他們對朋友和親人很大方，如果親近的人有需要，他們就會毫不猶豫的掏出錢包，絕對不會找理由推托，不過他們花錢是用在刀口上，不會為了虛榮心灑錢，絕對不會買一些中看不中用的東西。屬虎人婚後會更加精打細算，能自己動手的絕對不花錢，什麼東西都要貨比三家，絕對不會買貴，每分錢的流向都清清楚楚，因此往往能穩定的累積財富，過著無憂無慮的日子。