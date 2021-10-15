勤崴國際10月20～22日將於台北南港展覽館2館舉辦的「2035E-Mobility Taiwan（台灣國際智慧移動展）」，現場展出全新的車隊管理解決方案及自駕解決方案。

感測設備與邊緣運算快速發展，交通產業在資通訊技術的導入下開始數位轉型。因應外界變化快速調整營運模式，讓車輛自駕化、連網化，並帶給使用者更可預測、精準的運輸服務，成為交通服務、運輸服務供應商近年的轉型目標。

圖資、導航、路況、車聯網服務為勤崴發展已久的四條產品線，自2019年無人載具科技創新實驗計畫受理申請後，勤崴綜合上述四個技術核心開始自駕車事業的布局，兩年多來陸續在虎頭山創新園區、桃園機場、淡海新市鎮、彰濱工業區完成自駕巴士營運實驗。

勤崴總經理黃晟中形容，自駕巴士是車隊數位轉型的過程中，最智慧化的型態之一，需要即時車輛動態回報、智慧路口建置、雲端交通數據、電子地圖等元素充分支援，並非一蹴可幾。而勤崴作為智慧交通解決方案供應商，在車聯網市場耕耘許久。在提供商用車隊即時路況、導航等車機服務的數年裡，瞭解到車隊業者在管理人員、車輛上的需求，綜合自駕實驗過程中累積的經驗，在疫情需求的催化下，孵化成了今日推出的車隊管理方案。

本次展覽，勤崴將展出智慧交通解決方案中的兩大產品，自駕車解決方案與車隊管理方案。展攤將分三大區塊，第一區塊展示勤崴完整的自駕解決方案，從高精地圖、自駕系統、管理平台的建構，到打造供自駕車系統研發與訓練的基地，並布建5G C-V2X通訊架構，再到全台3個營運場域進行不同的情境測試，包含驗證公共運輸最後一哩路之接駁、需求反應式運輸服務、觀光路線接駁等服務。

第二區塊展出智慧車隊管理方案，分別以智慧車機與雲端行控中心進行終端駕駛輔助與中央駕駛管理。在司機端警報駕駛如跟車過近、盲區偵測，於管理端，讓管理者得以在任何突發事件發生時，迅速介入並掌握狀態。

勤崴強調，車隊管理方案應用性多元，此次展出四類運輸方案，分別為公車、環保清運車隊、貨櫃車與商用物流車隊。分別因應政府對公共運輸、環保的需求，運用科技降低事故率，與確實追蹤清運車的路徑；在物流、貿易的市場需求中，盡力即時、安全地將貨物送達目的地。

第三區塊則有實體展出的六米自駕巴士可依需求調整自駕、人駕，於外可以看到車輛自駕時用於偵測路況、輔助駕駛的多樣感測設備如雷達、光達、鏡頭，於內可以看到與公信電子共同打造的車機實體，車機彙整外界資訊，經營運商需求客製化，在儀錶板上呈現對駕駛有用的交通資訊。

勤崴國際表示，希望透過本次參展，接觸各方商業夥伴，並邀請各位一同合作，共同創建未來智慧車輛生態系，加速車輛自駕化、電動化、連網化發展。