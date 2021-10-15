高雄城中城發生火災意外事故，截至目前已造成46人身故、41人輕重傷。新光人壽指出，目前已知有3位保戶不幸身故、身故給付91萬元，傷者1位，正持續比對中。

新光人壽指出，已在第一時間成立緊急應變關懷小組，並立即由高雄地區多組同仁與調查員啟動保戶緊急關懷服務，針對傷亡保戶，主動派員到府服務，由專人與受災保戶家屬聯繫，協助辦理理賠等相關服務申請，並針對受傷與住院保戶分別發放1000元與5000元慰問金，加護病房保戶發放2.5萬元慰問金，不幸罹難的保戶則提供5萬元慰問金。

新光人壽指出，除積極協助辦理理賠申請外，並同步啟動快速理賠與各項保戶關懷服務措施，將提供受災保戶「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」、「房屋貸款本金寬延優惠」及「主動協助理賠」等五項保戶關懷服務。保戶可主動洽詢業務服務人員申請前述保戶關懷措施，有相關問題亦可與高雄當地服務窗口：王經理（07-9741055、0919-851-710）聯繫，或洽詢免付費服務電話0800-031-115或使用新光人壽APP線上客服功能。

新光人壽指出，對此不幸意外事件，謹為亡者虔誠哀禱，祈願傷者早日康復，與家屬盡快度過難關。