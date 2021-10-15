女星徐凱希（本名徐宛鈴後改為徐亦晴）在學生時期就上過不少節目，曾是女偶像養成節目《我愛黑澀會》班底之一，又在第一屆《超級星光大道》獲得第11名開啟星路；徐凱希目前是《天才衝衝衝》固定助理主持，更入圍金鐘受肯定，但不久前上節目卸妝，透露昔日當女團心酸回憶，當年合作的韓國公司看完成員們的素顏照，居然只著她照片狠批「長得特別醜」，讓她一度很受傷。

徐凱希早年在《我愛黑澀會》和《超級星光大道》中，都有展現優異的唱跳實力，和另外4人組成女偶像團體Twinko，可愛又青春洋溢形象圈粉無數；但徐凱希日前在綜藝節目《小明星大跟班》錄製卸妝單元，聊到昔日因為素顏讓她很受傷的往事，讓現場主持人和來賓聽完也超傻眼。

徐凱希女團時期素顏曾遭韓國公司批評特別醜。(圖/ 摘自《小明星大跟班》YouTube)

節目中徐凱希透露，當年有一間韓國娛樂公司要和她們合作，因為還沒看過成員每個人，因此要求她們傳素顏照，她沒有想太多，隨意拿起手機用前鏡頭自拍，連美肌濾鏡都沒使用；豈料，過不久經紀人收到對方回覆，強調「裡面有一個長得特別醜的」，還描述膚色黑，素顏和化妝落差大，更質疑地說「這個人怎麼可以當藝人？」。

徐凱希坦言卸妝後氣色都會比較差，平時也不太會盛重梳妝打扮，私下出門都很隨意，所以曾經在路上認出來，可能是受到過去素顏被揶揄的關係，還否認身份逃離現場；但主持人和來賓們看到徐凱希女團時期照片，都覺得很年輕稚嫩，素顏應該也不會差到哪去。