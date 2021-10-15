高雄市鹽埕區城中城大樓14日清晨發生火警，釀46人死亡、41人受傷慘劇，也凸顯鹽埕區在昔日的繁華沒落後，剩下的殘破頹敗，甚至有「高雄第1鬼樓」之稱，目前實價登錄一戶不到20萬元，3年前屋主曾推出「買公寓送套房只要568萬」，送的套房就位於城中城大樓，當時一度引發話題。

城中城大樓屬住商混和建物，1至6樓原作商業使用，住戶多集中在7至11樓，多為年長者或弱勢人士，此事發生憾事，更讓不少在地人回憶起曾經風光一時的城中城大樓。鹽埕區過去是高雄市最熱鬧的市中心行政區，也曾是高雄市政府所在地，城中城商辦大樓開幕時，吸引許多民眾前往購物消費以及看電影，隨著市政府遷移，商圈移轉，大樓因而沒落。

現在的城中城大樓已成破舊大樓，許多公設年久失修，甚至被形容成廢墟，被譏為「鬼樓」，一些所有權人紛紛將大樓隔成住家或套房出租，出入日益複雜。根據實價揭露資料顯示，該大樓曾出現1戶6.89坪，總價19.6萬元，平均每坪2.8萬元的價格。

根據ETtoday報導，2018年10月間，高雄曾出現一位鄭姓屋主找房仲銷售手上2個房產物價，還打出「買公寓送套房只要568萬」的促銷手法，當年，年過7旬的屋主要出售的是位於尖美商圈旁的正豐街公寓，屋齡34年，建坪約35坪，當時成交行情約200萬至500萬元，因公寓為全新裝潢，開價568萬元，而當時送的套房就位於城中城，室內約8.2坪。

而當時「買公寓送套房」的促銷手法一度引發熱議，不少買家看到套房位置後紛紛縮手，也有網友PO出大樓內部樣貌照勸退，還有網友表示萬一哪天發生地震、火災就完了，沒想到竟一語成讖。