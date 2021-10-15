新竹市中正台夜市深夜水果攤的水果阿嬤蔡婆婆上月17日擺攤時，遭車禍波及導致髖關節斷裂，近20年老攤位也休攤，引網友關心。新竹市長林智堅15日前往探視蔡婆婆。出院後蔡婆婆逐漸復原，還保持樂觀正向心情，更不忘溫暖喊話釀禍騎士「想給阿弟重新出發機會」。

高齡71歲的蔡婆婆因為車禍骨折，住院近一個月，目前在家休養中。林智堅帶著水果禮盒及營養品前往探視，身為林智堅鐵粉的蔡婆婆開心拿出珍藏的文宣品、春聯獻寶，還當場示範推水果車，顯示自己「恢復得很快」，她也笑著謝謝市長和大家的關心。

深夜水果攤及水果阿嬤都是老新竹人共同的回憶，林智堅說自己年輕時也跟阿嬤買過水果，蔡婆婆受傷，大家都很關心，他特別帶營養品探訪，盼蔡婆婆早日康復。他也請關心蔡婆婆的朋友們耐心等待，蔡婆婆目前正在養傷中，不宜外出擺攤。

蔡婆婆說，她12歲就跟媽媽一起賣水果，至今已經快一甲子，如果沒有努力賣水果，媽媽會來夢中催她要認真。她也和林智堅分享，自己秉持世間錢世間用的信念，只要有能力就去幫助其他需要幫助的人，針對釀禍的酒駕騎士，蔡婆婆更喊話：「阿弟也有重新出發的機會，還是國家未來的希望！」

「大家這麼照顧我，要趕快重新出發。」蔡婆婆談到，平常她都獨自推攤車去賣水果，目前恢復很好，已可以站立，知道大家都很期待她再出去賣水果，她承諾過一陣子就可以重新擺攤，努力回饋社會、再和大家見面。

社會處表示，市府會持續提供相關福利服務，目前因蔡婆婆後續有回診、復健等需求，社會處積極結合居家、送餐等長照服務，將會持續關懷，希望阿嬤早日康復。