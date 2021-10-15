金山中山溫泉公園14日正式啟用。（新北市城鄉發展局提供）

金山中山溫泉公園14日正式啟用。（新北市城鄉發展局提供）

新北市府推動北海岸觀光旅遊，耗時4年整建金山老街旁的中山溫泉公園，昨（14）日正式啟用，新北市長侯友宜到場主持點燈啟用典禮。園區內溫泉泡腳池、交流大廳及賣店空間多以半戶外的日式木造建築體打造，泡腳池重新引入天然礦物成分的溫泉水，讓觀光客逛完老街還能體驗在地溫泉足湯。

侯友宜表示，青春山海線的皇冠就在金山，中山溫泉公園是金山城鄉建設的重要中心，整體規劃以保留老樹、增加綠地為設計核心，把光與影的美好留在中山溫泉公園，以金山的蛻變帶動金山疫後經濟，讓所有喜愛北台灣好風景的朋友們都能愛上金山。

新北市城鄉發展局長黃國峰表示，市府耗時4年整建的中山溫泉公園正式啟用，交流大廳及賣店市集空間可提供當地辦理市集、表演活動，行銷金山特色美食商品；公園入口旁亦設置汽機車停車格以及Ubike租借站，使民眾到金山旅遊的交通動線更完善、貼心。

黃國峰說，園區內配合在地特色溫泉，興建日式泡腳湯屋，廣植西洋品系的「玫瑰杜鵑」，透過互動式彩繪、與在地結合等品牌營造，讓民眾了解「萬金杜鵑」於在地的歷史重要性及美化影響力。

此外，原有停車空間也重新改造成綠地，並注入萬金杜鵑點綴公園景觀，既有的珍貴樹木結合光雕投影技術，提供民眾視覺上的藝術饗宴，打造公園成為北海岸溫泉新天地，為「青春山海線」旅遊品牌增添新亮點。