張懷顥即將推出新專輯《Mike張懷顥Vol.1》。（海蝶提供）

新人張懷顥（Mike）潛伏5年即將推出新專輯《Mike張懷顥Vol.1》，其實Mike背景大有來頭，是「大嘴巴」懷秋的親弟弟，也是金曲歌王林俊傑（JJ）的好兄弟兼音樂夥伴；Mike此次出輯，曲目從他創作的700多首歌曲中精選收錄，他坦言加入公司這些年，一度差點耐不住等待，也曾喪氣差點無法堅持，幸好有哥兒們的打氣，Mike也自認是「很能蹲」的體質，如今總算等到發片這一天。

等待多年出道，Mike覺得相對是另類的幸運，讓他鋼琴、創作都更精進，而發片前最大的煩惱居然是選曲，「因為手心手背都是肉，每首創作都好想收進專輯喔」，經過不斷的推翻再更新，整張專輯大幅加入近期創作的曲目，首首都可以當主打，所以也不怕人家聽，於是破天荒為他談妥8家電台首播，每家電台獨加首播一首新歌，分別是HitFM〈我的錯〉、好事聯播網〈算數〉、亞洲電台〈愛裡有鬼〉、全國廣播〈Fallin’〉、中廣〈YOU〉、城市廣播〈最難的放手〉、A Line〈其實我〉，其中POP打頭陣，已於13日起一連三天率先首播〈缺頁 〉。

張懷顥18歲回台即與唱片圈有連結，他形容自己當時愛唱歌、愛跳舞，最特殊的技藝是beatbox，退伍後參加超級偶像第八屆，擠進前五強，成績優異，也因與好友林俊傑玩音樂，曾先後合作過三首歌，「很感謝JJ對我這麼好，拉我一起參與，看見音樂的美好」，林俊傑也是鼓勵他創作的貴人。不僅寫歌，當張懷顥摸熟吉他後，買了電鋼琴開始自學，他笑說：「我的鋼琴老師是YouTube，在上面什麼都找得到！」

有趣的是，當彈到一個程度，他突然像打通任督二脈，藉由彈奏披頭四（Beatles）、麥可傑克森（Michael Jackson）等樂壇大師的作品，張懷顥發現原來和弦可以怎麼走，他用神乎其技來形容披頭四，「難怪至今仍是全世界眼中的至尊大師！」至此他像打開潘朵拉的盒子，融會貫通，創作力更為精進，至今寫出700多首的歌曲，實是歌壇不可多得的明日之星！

在拍攝首張創作專輯《Mike張懷顥Vol.1》的主視覺時，向來穿得很休閒的Mike，一時有點不習慣，公司傾力將它打造成音樂雅痞，突顯他能寫擅長的音樂實力，有趣的是，幾乎所有的藝人都是被告誡要減重再減重，只有張懷顥是公司叮嚀他要增重再增重，因為身高175的張懷顥，日常體重只有60出頭，是個玉樹臨風的「紙片人」，公司希望他更有份量，常常叨念他要吃多點、去健身，在造型上也藉由時尚的剪裁和版型，讓他看起來有「加大」的功能。

張懷顥本身也很努力，一天五餐加宵夜不忌口，專攻高熱量美式食物，也勤上健身房重訓，終於漲成63公斤，體型也隆起不少，當正準備發片時，突遇三級警戒，他無法上健身房，在家拚命做伏地挺身，也抵抗不了胸肌「消風」，扁回61公斤，也算是疫情受災戶。他打趣說：「我輕薄，但不短小喔。」