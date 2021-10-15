台北市一名正妹小欣（化名）懷疑男友偷吃，便偷截下男友與女同事的對話紀錄張貼網路，寫下，「你對她真是既貼心又細心」、「寶寶我幫妳吹頭，妳幫我吹頭」等語，遭到該位女同事提告。士林地院審後，依妨害秘密罪，判其拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，小欣與男主管為男女朋友關係，懷疑男方偷吃另位女同事，借走男友的平板電腦偷拍下對話紀錄，還跑去男友的車上複製行車紀錄器畫面，於1月間全數上傳至部落格，不僅附上照片，還寫下，「你對她真是既貼心又細心，只差沒有跪下來舔了（喔搞不好有啦）」、「寶寶，我幫妳吹頭，妳幫我吹頭」、「是助理？是交往？是炮友？是包養？還是Suger Daddy？」等語，並將文章連結傳至包括該位女同事在內的36人賴群組，慘被該女同事報警提告。

小欣承認有在部落格發文，但否認涉及誹謗罪，辯稱貼文是為「抒發困擾的事情」，稱其行為像是寫日記，自述與男友亦為同事，設想其他同事也會關心他們的感情狀態，才選擇在群組轉貼部落格文章，強調是質疑男友的行為，並非要攻擊該位女同事。

士林地院審結，法官認為小欣僅因懷疑男友與女同事交往，竟在未經同意下截取男友與他人的對話紀錄與錄音，傳在多人可閱覽的群組中，顯見其對他人隱私欠缺尊重，法治觀念不足，酌情後，依散布文字誹謗罪，處拘役30日，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。