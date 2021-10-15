歐股在周五準備迎來近七個月最佳周線表現。投資人對於強勁獲利財報感到振奮，這些報告也協助舒緩了通膨擔憂。

周五泛歐Stoxx 600指數早市上漲1.72點或0.37%，為467.52點。歐股在過去兩個交易日大幅彈升情形下，本周預計上漲2.3%。

銀行股領漲最多。在樂觀季度業績表現下，華爾街大型銀行周四大漲，推進歐洲同業表現。

零售股、油氣股、旅遊股皆上漲在0.6%至1%之間。

德國男性時尚品牌Hugo Boss大漲3.8%。在美國和歐洲市場勁需求支撐下，該公司上調全年業績預期。

英股上市的力拓(Rio Tinto)集團跌1.3%。該採礦公司以勞動力短缺為由，下調今年鐵礦石出貨量預期。

瑞士銀行軟體公司Temenos在公布業績之後，暴跌14%。

法國雲端運算服務公司OVHcloud在巴黎首上市第一天，上漲1.8%。

歐洲主要股市在早盤皆呈現上漲趨勢。德國DAX指數、法國CAC指數、英國FTSE指數皆上漲在0.1%至0.28%間。