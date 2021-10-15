15日，日本豐田汽車表示，因新冠病毒讓車用晶片生產不順，故11月自家的全球產量最多將下修15%。

這家全球最大車商指出，目前估算是比原計畫要少產約10萬到15萬輛汽車。由於9月與10月的產量都將會減少，豐田9月才將2021財年的全年生產預估值，從930萬輛下修至900萬輛。

15日，豐田表示將盡全力達成目標。

除了汽車產能下滑外，豐田也涉及一樁侵權官司案。14日傳出，日本製鐵已向豐田要求200億日圓、約1.76億美元賠償金。同時，豐田也被要求停止電動車生產製造與銷售等營業活動。