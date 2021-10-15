俗話說相由心生，一個人的面相可以反映出一個人的命運，心地善良的人長得不會差，也會吸引來貴人和好運，命理專欄《搜狐網》從面相的角度來講解，4面相特徵的女人聚財能力超強，婚後能帶財入門。

天庭飽滿光澤的女人

天庭飽滿光澤的面相往往是大富大貴的好面相，這樣的女生頭腦聰明、智慧超群，懂得如何賺錢，不管從事什麼職業都有非常好的財富運勢。她們在結婚之後也能夠幫助自己的丈夫，即使自己的丈夫還沒有太大的成就但是往往在自己的幫助下而有更好的財運，彼此之間的扶持和依靠使得雙方感情長久，生活也會更加的富足。

印堂開闊光亮的女人

如果一個女人她的印堂開闊並且光亮，她們往往善解人意、有女人味，感情方面會得到好姻緣而且還非常的旺夫，在自己的工作事業方面因為心態很好所以受到重用、並且得到他人的信任，與此同時這樣的女人她們在婚姻方面能夠帶財入門，她們與丈夫總是能互相體貼，讓兩個人運勢越來越旺，財運越來越好。

耳朵厚鼻子挺拔的女人

女人如果耳朵比較厚，並且是鼻子比較挺，那麼意味著精力體力充沛，這種面相很的有福氣而且頭腦超群，還有很好的管理能力。另外自己在工作事業方面往往也很能聚財，不管是做生意還是做管理崗位都有不錯的好機會，與丈夫一起在工作方面相當的穩重，感情方面也是如此，能夠很好的經營家庭和婚姻。

太陽穴飽滿的女人

通常來說太陽穴飽滿的女人她們往往婚姻感情運勢很好，她們大方大氣、善解人意。在工作中與人相處得很好，在感情中也能體諒丈夫，她們有著不錯的理財能力而且往往婚姻也非常的美滿和睦，最重要的們的財運旺盛，不僅在感情婚姻中能夠帶財入門，丈夫還會對自己百依百順。