前總統馬英九15日下午至高雄城中城大火46人不幸罹難的聯合靈堂致意，會後接受媒體聯訪，對於之前台中夜店發生9人死亡火警時，陳其邁曾嗆台中市長胡志強要下台，如今高雄大火造成46人死亡，陳其邁是否也應下台？馬英九表示：「這應該由高雄市民做決定」。
馬英九15日下午前往市立殯儀館向市府設立的46名罹難者聯合靈堂致意，並前往寄棺大樓慰勉工作人員後，接受媒體聯訪指出，高雄發生46人死亡的大火意外是非常慘烈的事，他應該要來一下，看是否能幫上一點忙；馬英九說，「事情發生，他心情非常沉重，也希望市政府和檢調機關盡快查明真相，如果有失職該追究的要追究，給全民一個交代」。
對於陳其邁之前曾在台中夜店造成9人死亡，當時陳其邁曾嗆市長胡志強要下台，如今高雄鹽埕大火造成46人死亡，陳其邁是否也應該下台？馬英九淡淡回應：「這應該由高雄市民做決定」。
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