高雄市鹽埕區城中城大樓火警事故，造成嚴重傷亡。陸委會表示，經初步瞭解，目前有3名陸配不幸罹難，其中已在臺設籍之吳姓陸配，及尚在依親居留期間之林姓陸配，在臺均無其他親屬，針對疫情期間陸方親屬入境來臺及處理後續奔喪事宜，陸委會將會同各有關部門基於人道考量提供專案協助。

陸委會表示，對於因此事故不幸罹難的民眾深感悲痛，並盼逝者安息。對於各國人士及中國大陸各方所表達之哀悼與慰問，表示誠摯感謝。

陸委會指出，初步瞭解，目前有3名陸配不幸罹難，其中已在臺設籍之吳姓陸配，及尚在依親居留期間之林姓陸配，在臺均無其他親屬，針對疫情期間陸方親屬入境來臺及處理後續奔喪事宜，陸委會將會同各有關部門基於人道考量提供專案協助。至於第3名周姓陸配已在臺設籍，政府也會聯繫其在臺家屬表達關懷，並協調各有關部門視家屬需要提供相關協助。

此外，海基會已在第一時間聯繫家屬及在臺友人表達關懷，並將協助吳姓陸配之陸籍女兒及林姓陸配之胞兄來臺，海基會將全力協助家屬來臺相關事宜並提供必要協助。