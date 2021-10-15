高雄城中城大火 考試院長黃榮村捐一個月所得 16:342021/10/15 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄城中城大火 考試院長黃榮村捐一個月所得。圖為考試院長黃榮村。（資料照/鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄鹽埕區城中城大火釀成重大傷亡，執政團陸續捐出一個月所得；考試院長黃榮村捐出一個月所得至高雄市政府社會局社會救助金專戶。 繼蔡英文總統、副總統賴清德、立法院長游錫堃等人之後，黃榮村今對罹難者及其家屬表達最深切的哀悼與慰問之意，也感謝現場辛苦的救難人員。 黃榮村並將捐出一個月所得至高雄市政府社會局社會救助金專戶，盼能協助受災傷者及罹難者家屬後續的醫療、復健及經濟支持，早日重建家園。 高雄城中城大火 正副總統各捐一個月所得 高雄城中城大火 侯友宜捐出一個月所得拋磚引玉 #黃榮村 #一個月 #捐出 #所得 #城中城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 城中城惡火奪走46條人命 黃偉哲宣布捐出1個月所得 15:202021/10/15 政治 高雄城中城大火 民進黨團捐贈100萬慰問金 09:452021/10/15 政治 高雄城中城大火 民進黨捐100萬協助災後所需 11:182021/10/15 政治 城中城大火奪46命 高雄巿議會默哀30秒 09:302021/10/15 政治 國慶焰火對比城中城惡火 藍委酸：一個高雄兩個世界 15:382021/10/15 政治 高雄城中城大火 美議員表達哀悼為傷患祈福 06:102021/10/15 國際 高雄大火蘇貞昌捐一個月所得 指示內政部確實調查火災肇因 13:072021/10/15 政治 大火釀46死 9樓逃生男怒斥黃女：愛吵架、把城中城當喝酒的地方 12:302021/10/15 社會 立法院長游錫堃捐出1個月所得 助城中城傷亡者 15:022021/10/15 政治 城中城大火受困 老翁苦撐八小時 母女躲陽台喊破嗓同獲救 08:352021/10/15 社會 高雄城中城大火46人喪命 陳水扁在臉書寫下這個字 11:412021/10/15 政治 政治熱門新聞 黃暐瀚問若被柯P罵「袂見笑」會受不了嗎 王世堅居然回3字 - 政治 影／北市明後天開放預約莫德納第2劑 詳情曝光 - 政治 陳揮文嗆多少人挺陳柏惟？ 高嘉瑜笑場回一句 - 政治 陳其邁昔嗆胡志強任內大火死9人應下台 馬英九說話了 - 政治 陳柏惟罷免案在地人看法變了？他吃了一驚：很可怕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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