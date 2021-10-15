高雄鹽埕區城中城大火釀成重大傷亡，執政團陸續捐出一個月所得；考試院長黃榮村捐出一個月所得至高雄市政府社會局社會救助金專戶。

繼蔡英文總統、副總統賴清德、立法院長游錫堃等人之後，黃榮村今對罹難者及其家屬表達最深切的哀悼與慰問之意，也感謝現場辛苦的救難人員。

黃榮村並將捐出一個月所得至高雄市政府社會局社會救助金專戶，盼能協助受災傷者及罹難者家屬後續的醫療、復健及經濟支持，早日重建家園。