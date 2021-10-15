公館鄉芋頭聞名全苗栗縣，是全縣最大產區。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉芋頭及柿子正值產期。（謝明俊攝）

苗栗縣農會最美理事長陳怡樺展示縣農會最新推廣的有機白玉耳露。（謝明俊攝）

芋頭及柿子都可作成不同料理。（謝明俊攝）

苗栗縣農會及公館鄉農推銷芋頭、柿子活動記者會

初秋降臨，也是苗栗縣公館鄉的芋頭、牛心柿開始成熟出產的時候，為了促銷這2種公館特產，苗栗縣農會與公館鄉農會聯手舉辦「芋見青春 柿柿如意」活動，將由芋農參加評鑑競賽，並介紹多種芋頭美味料理，以及20個青農市集攤位展售在地農特產品，縣長徐耀昌歡迎大家10月23、24兩天到苗栗特色館享用選購。

苗栗縣農會理事長陳怡樺，上任後積極與總幹事鍾金光推廣苗栗農產，這次利用推銷芋頭、柿子機會，推出縣農會代理的有機白玉耳飲，是由白木耳加上桂圓所組成養顏飲品，希望能為白木耳及龍眼農戶，創造更高價值。

公館鄉所栽種的芋頭多屬檳榔心種，質地鬆軟綿密，容易煮熟，由於栽種的農田多屬後龍溪流域河川沖積田，不僅溪水富含礦物質，田土肥沃，種出來的芋頭營養豐富，品質絕佳。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，今年受前半年的乾旱影響，芋頭種植面積略有下降，約近350公頃，不過，芋頭的品質依然保持良好，成熟芋頭的個頭飽滿，每一顆平均都有2至3台斤重，價格也保持平穩，用來做各種口味料理都非常適合。

縣長徐耀昌也表示，他個人非常喜歡吃芋頭，以前曾吃過將芋頭磨成細泥再蒸熟吃，口味特殊、口感細膩，讓他至今難忘，所以每年芋頭成熟季節一到，就會想起那道芋頭料理。

而在公館鄉出磺坑河排山上遍植牛心柿，目前正值柿子紅熟，牛心柿是客家聚落的特色農產，幾乎每個客家村莊角落，都會栽種牛心柿，吃牛心柿也成為許多客家子弟小時候的甜美回憶。

由縣農會及公館鄉農會聯合舉辦的「芋見青春 柿柿如意」農業推廣活動，將邀請35名芋頭農友參加評鑑競賽，現場並準備有農特產芋頭、柿子、蜂蜜、仙等青農市集20個攤位，並有免費的芋泥球DIY課程，以及由家政班特別製作的芋頭米食、芋頭粄，歡迎大家在10月23、24日前來苗栗特色館品嘗芋頭和柿子。