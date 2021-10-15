第13屆「拍台北」電影劇本徵選頒獎典禮現場合照。（影委會提供）

姚淳耀首度擔任劇本評審。（青春期影視提供）

第13屆「拍台北」電影劇本獎15日舉行頒獎典禮，以《消失的情人節》在金馬、北影獲獎大贏家的編導陳玉勳，與金鐘視帝姚淳耀皆以評審之姿出席，並從142件作品中挑選出16件入圍劇本和得獎者。評選過程讓陳玉勳大喊吃不消，開玩笑道：「我當過很多次評審，不過都是影片的，影片可能可以快轉，但劇本不能。這次1個多月要看142本劇本，可以說是看到生不如死，每天平均要看3本，壓力非常大，但是劇本是人家認真寫的，我一定要每本仔細看。」首次當評審的姚淳耀也感同身受，表示都規定自己一天要看4本，在疫情期間看滿至少8小時才能停工，笑稱太充實了。

陳玉勳編導經驗超過30年，他在現場勉勵編劇創作者：「我應該可以算是前輩了，我想說，編劇不管受到什麼委屈，但作品是自己的，千萬不要講『我只能改3次』這種話，把劇本改好是為了自己好，其實怎麼改都不會完美，我自己都改4、50次，再怎麼改，作品都是自己的。」他舉例《消失的情人節》熬了20年之久，才在這兩年有所斬獲，「劇本20年前就寫好，拿去各個地方都沒有拿獎，中間改了改，結果20年後拿了金馬獎，所以大家一起努力，不要灰心繼續寫。」

以《浮光掠影》拿下40萬獎金首獎「金劇本獎」的得主游正裕也相當認同，他指出這個劇本10幾年前碩班時就完成，本來要開拍，不料過程中總不順利，在各種比賽也失利，中間劇本也做了不少修改調整，最後在這次劇本徵選拿到大獎，「我一直相信每個故事都有自己的八字，每個故事都希望有一天都能成為電影，會是一部撫慰人心，有影響人成長、能感動人的電影。」

姚淳耀則對獲得銀劇本獎的《如常》印象深，編劇包容任也現場向他邀戲，並透露劇本是自己不眠不休寫了5天才完成，這也讓陳玉勳想起自己年輕時，創作《愛情來了》時也是這樣，更自嘲現在體力不如從前，「其實編劇很需要專注力度和體力，年紀大了專注力會飄散，常常寫個30分鐘就會飄散，想去看個電視。其實我也算過，現在年紀比我大還在寫劇本的大概只有易智言、吳念真和王小棣吧！」他分享曾經為了趕劇本，累到在電腦前打瞌睡，「醒來張開眼睛看到螢幕上都打上亂碼，心中就想說為什麼要這麼辛苦，不能睡覺！」

由台北市政府文化局、台北市文化基金會、台北市電影委員會主辦的第13屆「拍台北」電影劇本徵選，首度獨立舉辦頒獎典禮。由評審團金鐘編劇温郁芳、金馬獎最佳導演陳玉勳、金鐘視帝莊凱勛、姚淳耀，以及學者邱于芸所評選出的得獎名單。首獎「金劇本獎」（獎金新台幣 40 萬元）由游正裕的《浮光掠影》拿下；「銀劇本獎」（獎金新台幣 15 萬元）頒發給包容任的《如常》；楊易、臧晟傑的作品《孤島》則獲「銅劇本獎」（獎金新台幣 5 萬元）；而三項佳作分別為：騙人小鬼愛阿布的《軟刀》、伍一鳴的《永晝審判》、鍾建仁的《這裡的墳墓都蓋得好高》，並獲翔聲國際加碼每人新台幣2萬元獎金。